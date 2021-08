Filha mata mãe de 76 anos por lhe negar R$ 100

"Vamos ouvir outras pessoas, porque ela citou o ex-marido [no depoimento]. Já fomos informados por outros familiares que ela não trabalhava e depois de casada por 10 anos, se separou e foi morar com a mãe", contou o delegado.

Lindaura contou em depoimento que não demorou muito tempo asfixiando a mãe com as mãos, depois passou a madrugada ao lado do corpo e tirou o sutiã da vítima para ficar com a peça. Ela confessou que as duas brigaram diversas vezes e que ela queria parte da herança.

Segundo o Uol, a filha confessou ter asfixiado a mãe após uma briga. "A princípio [a suspeita] estava negando, mas ela estava com todos os vestígios, inclusive sangue nas unhas, porque ela atacou a mãe. Ela espancou [a senhora] e depois a esganou, asfixiou. Ela confessou isso no depoimento", disse o delegado Hedson Felix à publicação.

