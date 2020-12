Servidor do TJAM morre ao ser esfaqueado por vizinho em Manaus

Manaus/AM - Um funcionário do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), identificado como Juscelino Nunes da Silva, 48, foi assassinado com uma facada no pescoço na noite desse sábado (5), na Comunidade mundo Novo, no bairro de Flores, Zona Centro-Sul.

Segundo a polícia, Juscelino estava andando de bicicleta por volta das 19h30, quando teria sido atacado e mordido pelo cachorro de um vizinho na rua Dom Lourenço da Costa.

Ferido, ele bateu no cachorro, mas ao avistar a cena, o dono do animal pegou uma faca foi na direção de Nunes e os dois iniciaram uma discussão. Em determinado momento, o homem partiu para cima da vítima e cravou a faca no pescoço dela.

Juscelino não resistiu ao ferimento e morreu no hospital para onde foi levado no bairro Cidade Nova, o autor do crime fugiu e é procurado pela polícia.