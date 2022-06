Sem informar destino, homem sai de casa em carro e desaparece em Manaus

Quem tiver informações sobre a localização de Franciomar pode entrar em contato com a Deops, por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

Patrícia informou que seu primo tem duas tatuagens, uma na região da panturrilha esquerda e a outra no lado direito do peito, uma data de nascimento, em algarismo romano.

De acordo com informações do Boletim de Ocorrência (BO) registrado pela prima do homem, Patrícia Ferreira dos Santos, 44, Fracionar saiu de casa por volta das 18h30 e não informou para onde estava indo. Ele foi visto pela última vez nas proximidades de um supermercado, no bairro Nova Cidade, zona norte. Desde então, ele não retornou para casa, e a família não teve mais notícias de seu paradeiro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.