Homem é procurado por tentar matar parentes em Manicoré e em Porto Velho

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas está solicitando a colaboração na divulgação da imagem de Zilo Coutinho de Oliveira, 38, procurado pelos crimes de homicídio qualificado, homicídio tentado e lesão corporal, ocorridos em Manicoré e em Porto Velho, no estado de Rondônia.

De acordo com o investigador de polícia Hamilton Souza, em uma das práticas criminosas, em Porto Velho, o indivíduo atentou contra a vida do cunhado e do sogro dele, desferindo golpes de arma branca nas vítimas. Já em Manicoré, ele tentou matar o tio, com dois golpes de faca. As vítimas sobreviveram.

“Solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem de Zilo, que está foragido do sistema prisional de Porto Velho. Caso reconheçam esse indivíduo, ou saibam do seu paradeiro, é importante realizar a denúncia para que possamos capturá-los. A identidade do informante será preservada”, ressaltou o gestor.

Disque-denúncia

As denúncias devem ser efetuadas à 72ª DIP, pelo número (97) 3385-1835, ou no 181, o disque-denúncia da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM).