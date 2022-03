Sem aceitar término, homem forja tentativa de homicídio para comover ex-namorada

Um homem de 25 anos está sendo investigado pela polícia por suspeita de pagar R$ 1 mil a um colega para atirar nele em uma tentativa de comover sua ex-namorada. O caso aconteceu na cidade de Rio Verde, em Goiás.

De acordo com informações da polícia, o rapaz deu entrada em um hospital no último domingo (13), com ferimento ocasionado por arma de fogo. A pessoa que o encaminhou para a unidade foi sua ex-namorada, primeira a ser acionada pelo rapaz após levar o tiro. O homem disse aos funcionários do hospital que foi vítima de tentativa de homicídio.

Com isso, a polícia foi acionada para investigar a situação. Mas, assim que os policiais chegaram na unidade hospitalar, o homem confessou que tudo teria sido armado por ele. “Ele acabou informando aos policiais que se tratava de uma armação da parte dele com a intenção de criar uma comoção, um sentimento de pena na ex-namorada”, disse o delegado Adelson Candeo em entrevista ao UOL.

Ainda segundo a polícia, o rapaz teria armado a falsa tentativa de homicídio com o irmão do amigo dele. O homem explicou que estava em depressão por conta do término do seu relacionamento de 2 anos, e já havia tentado suicídio.

Após a situação ser esclarecida, a polícia localizou e prendeu o irmão do homem que efetuou o disparo. Já o autor do tiro ainda segue sendo procurado. O jovem que armou a situação pode responder judicialmente pelo caso, e a pena pode variar de dois a quatro anos de prisão se for condenado.