Seis veículos são recuperados em 24h em Manaus

Manaus/AM - Seis veículos foram recuperados nas últimas 24 horas, sendo quatro automóveis e duas motocicletas, em ações realizadas por equipes policiais da 30ª e 7ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), na capital.

Na segunda-feira (21), por volta das 20h30, policiais militares na viatura 6439 da 30ª Cicom recuperaram um veículo com restrição de roubo, na rua Alecrim, no bairro Jorge Teixeira, zona leste. A equipe foi acionada por populares indicando que o veículo modelo Gol, cor cinza e placas JWQ-6359, estava abandonado na via.

Em consulta da placa no Sistema de Segurança Pública (Sisp), não havia restrição; entretanto, ao verificar o chassi, os policiais constataram que o veículo estava com restrição de roubo e a placa original era JXI-1590. O proprietário foi acionado e, posteriormente, conduzido com o veículo à Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), para os procedimentos de polícia judiciária.

Em outra ocorrência, por volta das 5h de segunda-feira, policiais da viatura 6094 da 7ª Cicom recuperaram o veículo modelo HB20, cor prata e placas PHN-1H11, após informados pelo Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops) sobre veículo possivelmente abandonado na avenida Manaus 2000, no Distrito Industrial 1, zona sul.

No local, o veículo foi encontrado em estado de abandono. Contatada pela equipe, a proprietária informou que seu veículo havia sido furtado em frente de sua residência, no bairro Praça 14. Ela foi orientada a se dirigir à DERFV para os procedimentos de recebimento.

Os demais veículos recuperados foram apresentados nas centrais de flagrante das respectivas zonas da cidade ou para a delegacia especializada.

Veículos recuperados

Carros: 4

• VW Gol, cor Cinza – JXI-1590

• Hyundai HB20, cor prata – PHN-1H11

• GM Corsa, cor preta – JWX-7180

• Fiat Palio, cor vermelha – PHG-7230

Motos: 2

• Honda CG125, cor dourada – JXI-6109

• Honda XRE 190, cor vermelha – QZD-5C07

Denúncias – A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.