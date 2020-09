Seis pessoas são presas após abater jacaré no Amazonas

Manaus/AM - Seis pessoas foram presas na noite de quinta-feira (24), no município de Manacapuru, por posse de arma, munições e um jacaré abatido.



Segundo o Batalhão Ambiental e o CIPCães, as prisões ocorreram durante fiscalização na Operação Hórus em área da Reserva de Desenvolvimento Sustentável (RDS) do Piranha. Duas canoas, com três pessoas em cada uma delas, foram abordadas.



A ação culminou na apreensão de uma espingarda de calibre 16, oito cartuchos intactos do mesmo calibre, dois motores tipo rabeta, oito panos de malhadeira, duas zagaias, duas canoas de madeira (uma de seis metros e outra de cinco metros e meio), 155 ovos de jacaré e ainda, um jacaré abatido.

O grupo foi detido e encaminhados para a 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil (DRPC) de Manacapuru para os procedimentos cabíveis.