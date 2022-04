Seap admite existência de túneis mas nega fuga em massa

Manaus/AM - Um túnel foi encontrado nesta semana dentro de uma das celas do Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj).

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) informou por meio de nota que os internos da cela em questão foram isolados dos demais e irão passar por conselho disciplinar.

Ainda de acordo com a Seap, todos os dias são realizadas revistas em todos os pavilhões e que trabalha de maneira ordenada com o Departamento de Inteligência Penitenciária (Dipen), com o Grupo de Intervenção Penitenciária (GIP), com a direção das unidades e em parceria com as empresas terceirizadas de todas os presídios, afim de evitar qualquer tipo de ação ilícita na área interna e externa das unidades prisionais.