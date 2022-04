Homem morre ao ter faca cravada na carótida durante briga no Amazonas

Manaus/AM – Júlio César dos Santos, 20, foi preso por matar um homem identificado apenas como Pedro com uma facada no pescoço na madrugada deste domingo (3), no município de Borba, no Amazonas.

Outro homem, chamado Jeremias Jones de Oliveira Ferreira de 24 anos, também foi atacado e gravemente ferido e segue internado no Hospital Vó Mundoca, no município.

Segundo uma mulher que estava com a dupla e era namorada de uma delas, o trio estava consumindo bebida alcoólica em um posto de combustível, quando Júlio César chegou e iniciou uma confusão.

No meio da briga, ele cravou uma faca na carótida de Pedro e esfaqueou Jeremias no rosto e no olho direito. Mesmo ferida, a dupla ainda reagiu e lutou com Júlio.

Os três foram parar no hospital, mas Jeremias não resistiu e morreu, Júlio também foi socorrido e após receber alta foi encaminhado ao 74° DIP, onde deve permanecer preso por homicídio e tentativa de homicídio.