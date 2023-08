Sargento do Exército perseguiu e matou motorista após briga de trânsito em Manaus

Manaus/AM - O sargento do Exército Israel Felipe Lima de Amorim, 28, confessou nessa quarta-feira (16), que matou Isaías Lopes da Silva, de 29 anos, com um tiro no pescoço durante uma briga de trânsito. O crime ocorreu no dia 28 de agosto de 2022, na avenida Cosme Ferreira, bairro Zumbi, zona leste.

Na ocasião, Israel dirigia um carro modelo Honda Civic e estava descendo um viaduto de ré e na contramão, e acabou encostando no carro de Isaías, que chamou atenção do sargento por conta da imprudência.

“Depois desse alerta, a vítima seguiu seu caminho, mas o autor a perseguiu por ser ter sido xingado e foi tomar satisfação. Ele (Israel) emparelha seu veículo com o veículo da vítima e dá um disparo que acerta a cervical dela. Inconsciente, a vítima perde o controle do veículo, sobe o central e bate o carro”, contou a delegada Débora Barreiros, adjunta da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Após identificar o carro, que era do Rio de Janeiro, a Polícia Civil conseguiu identificar o primeiro dono do veículo que havia vendido o carro para terceiros até chegar ao sargento.

“Quando ele foi conduzido para a sede da DEHS, ele confessou o crime e tentou justificar o injustificável, que é revidar um xingamento com um tiro. (Ele) não acha que cometeu um crime grave e alega que estava defendendo sua honra. Ele também contou que no dia do crime estava embriagado pois tinha terminado um relacionamento”, relatou.

Israel contou ainda que não repassou a situação para seus superiores e ficou vivendo normalmente, trabalhando, e acompanhando o caso pelo jornal.

A arma usada no crime era de uso pessoal dele e foi apreendida para passar por perícia.