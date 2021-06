Sargento da PM suspeito de matar colega de farda é preso em Manaus

Após ser atingida no peito, Alcileide foi levado para o SPA do Alvorada, mas não resistiu ao ferimento. A sobrinha da vítima, que foi adotada por ela, está na unidade de saúde bastante abalada. O corpo da sargento aguarda liberação para ser conduzido ao IML.

Alcileide, que era 3° sargento da corporação, morreu com um tiro no peito, disparado pelo companheiro de farda durante uma discussão entre eles. Ainda não há informações sobre o que motivou a briga, mas colegas relatam que o PM ficou descontrolado e sacou a arma repentinamente.

Manaus/AM - O sargento da Polícia Militar acusado de matar a colega, Alcileide Conceição Costa de Freitas, 44, está preso no 10° DIP, local onde ocorreu o crime, no bairro Alvorada.

