Roupas falsificadas e quase 30kg de drogas são apreendidos em barco no Amazonas

Manaus/AM - Agentes da Base Fluvial Arpão apreenderam 27 quilos de drogas e um carregamento com confecções falsificadas. A ação ocorreu na noite de quinta-feira (11), no barco identificado como Itaberaba, oriundo do município de Tabatinga.

Durante a fiscalização na embarcação, os agentes encontraram no teto de um compartimento, nove pacotes com pasta-base de cocaína, somando um total de 27 quilos do entorpecente.

Ao continuar a vistoria, foram encontradas cinco caixas e uma bolsa azul contendo camisas falsificadas. Ao ser abordado e questionado, o gerente da embarcação informou que a mercadoria não tinha nota fiscal e também não sabia a procedência da carga.

O homem foi levado para o cartório da Base Arpão, onde prestou depoimento. Após ser ouvido, ele foi liberado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar o crime.