Carro roubado e armas falsas são apreendidos em Manaus

Denúncia - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), orienta a população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.

Os policiais também observaram, estacionado nas dependências de uma casa no outro lado da rua, um carro da marca Celta, de cor prata e placa NOQ 8G73, que segundo o homem que estava com a guarnição, seria de sua propriedade. A informação foi negada pelo morador da residência. Os policiais acionaram o Supervisor da Área Leste e, após fiscalizar o veículo, detectou que o mesmo apresentava adulteração no número do chassi. Na residência, a equipe encontrou dois simulacros de arma de fogo.

Em patrulhamento ostensivo, os policiais foram informados por um cidadão, que teve seu veículo furtado, que o rastreador do carro acusava a localização naquela mesma rua. Os policiais iniciaram as buscas e logo avistaram o veículo, um Fiat Argo, placa QZZ 7I58, e após pesquisa junto ao Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (CECOPOM), foi confirmada a restrição de furto.

Manaus/AM - Policiais militares recuperaram neste sábado (13) dois veículos com restrição de furto, dos quais um apresentava numeração do chassi adulterada, e apreendeu dois simulacros de arma de fogo na rua Iranduba, bairro São José, zona leste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.