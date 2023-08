'Rosa' e 'Tchorrou' escapam da polícia e abandonam drogas e armas no Amazonas

Quem tiver informações acerca da localização de ‘Rosa’ e ‘Tchorrou’, deve entrar em contato pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu a autoridade policial.

De acordo com o investigador André Sergey, gestor da 64ª DIP, a dupla, que é alvo das ordens judiciais, conseguiu fugir momentos antes da chegada das equipes policiais. Ambos possuem envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Pantanal, na região das Quatro Bocas, naquele município.

