Recém-nascido é salvo por policiais após se engasgar durante amamentação em Manaus

Os policiais realizaram os primeiros socorros, com a manobra de Heimlich, técnica utilizada em casos de emergência por asfixia, provocada por um pedaço de comida ou qualquer tipo de corpo estranho que fique entalado nas vias respiratórias. Na sequência, a criança retornou os sentidos e vomitou. As duas foram conduzidas à Maternidade Moura Tapajós para atendimento.

