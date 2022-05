Crianças de 8 e 9 anos são estupradas no banheiro de balneário no Amazonas

Manaus/AM – Um homem foi preso suspeito de estuprar duas crianças de 8 e 9 anos no banheiro de um balneário localizado na Orla do Miriti, no bairro Liberdade, no município de Manacapuru.

O caso ocorreu no último domingo (8), na ocasião, as vítimas participavam de uma comemoração ao Dia das Mães.

O homem aproveitou que as meninas se afastaram dos pais para ir ao banheiro, as seguiu, e assim que elas entraram no cômodo, ele entrou também e trancou a porta.

Lá, ele as agarrou, passou a mão nas partes íntimas e tentou obrigar a mais velha a tirar a roupa. Uma pessoa que viu quando o homem entrou estranhou a atitude e a demora dele e decidiu chamar outras pessoas.

O grupo tentou entrar no banheiro e ao perceber que seria espancado, o acusado saiu correndo e tentou fugir, mas acabou preso. Na delegacia, as crianças contaram com detalhes o abuso.

O suspeito foi flagranteado e vai responder por estupro de vulnerável.