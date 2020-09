Dener Silva de Oliveira, de 24 anos, foi morto com uma facada no peito no último sábado (19/09) em Perolândia/Go. O crime ocorreu após o jovem postar no Facebook que o tio Edvaldo Marcos de Paula, de 47 anos, era “chifrudo”. Estas informações são do G1 GO.

Edvaldo teria discutido com o sobrinho após acreditar que Dener estaria tendo um caso com sua namorada.