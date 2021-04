Quatro pessoas são torturadas e esquartejadas durante chacina no Amazonas

Manaus/AM - Quatro pessoas foram torturadas e assassinadas na manhã desta quinta-feira (29), no município de Itacoatiara, no interior do Amazonas. Um outro homem que também sofreu ferimentos graves, conseguiu sobreviver e está internado em estado grave no Hospital Regional José Mendes.

A chacina ocorreu no ramal da Sudam, em um sítio que fica localizado no Km 37 da rodovia AM-010. Na ocasião, criminosos invadiram o local, amarraram, torturaram as vítimas e as executaram a tiros.

Antes de deixar o local, os assassinos ainda esquartejaram os mortos. A Polícia Civil esteve no local e classificou a cena do crime como macabra.

Itacoatiara vive uma onda violência desde o mês de fevereiro com crimes de várias natureza: homicídios, roubos, estupros e etc. A chacina de hoje deixou moradores perplexos e amedrontados.