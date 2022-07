Quatro pessoas são presas por adulterar leite com soda cáustica

Segundo a Folha de São Paulo, a Polícia Militar de Minas Gerais afirmou que um casal estava parado dentro de uma camionete nas margens de uma rodovia na zona rural da cidade quando foi abordado por uma viatura da patrulha rural. Policiais revistaram o veículo e encontraram galões utilizados no transporte de leite. O suspeito admitiu que estava no local aguardando um caminhão que havia ido recolher leite em fazendas da região

Quatro pessoas foram presas na madrugada de sexta-feira (15) em Uberlândia por suspeita de adulteração de leite. O grupo carregava no fundo de uma camionete galões com 450 litros de uma mistura de água, sal, açúcar, sulfato de amônia e soda cáustica.

