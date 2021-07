Quatro pessoas são presas com 43 quelônios em embarcação no Amazonas

De acordo com o investigador de polícia Kedson Lira, gestor da unidade policial, as equipes estavam em diligências pelos locais mencionados para realizar um trabalho de prevenção desses crimes, porém, durante a ação, os policiais encontraram em uma praia oito redes de arrastão do tipo “capa saco” e três capas que são usadas exclusivamente para a captura de quelônios. “Em continuidade aos trabalhos, foi abordada uma embarcação que havia saído da sede de Juruá, ocasião em que foram localizados 43 quelônios de espécies como Anori, Iaçá, Tartaruga, Tracajá e Zé Prego. Alguns animais estavam embalados com papelão e fita adesiva para que não se mexessem, e eram transportados dentro de malas, sacos e até em caixas térmicas de isopor, que estavam na cozinha do barco”, explicou o gestor. Procedimentos

