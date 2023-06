Quatro pessoas da mesma família são presas no Amazonas

O homem levou a polícia até a casa do cunhado, que confessou ser o dono da droga. No local, ainda foram encontrados uma espingarda e um quelônio, tipo tracajá, a quantia de R$ 334 entre outros objetos.

O rapaz, de 26 anos, foi abordado e relatou que havia ido buscar o pacote que estava com quase 2 Kg de drogas de maconha tipo skank e pasta base de cocaína a pedido do cunhado, de 25 anos.

Manaus/AM - Quatro pessoas da mesma família, sendo três homens com idades de 25, 26, e 28 anos, e uma mulher, 29 anos, foram presos por tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo e crime ambiental, no município de Juruá, nessa quarta-feira (31).

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.