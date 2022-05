Quatro homens são presos após roubarem carro e moto em Manaus

Manaus/AM -Quatro homens com idades entre 20 e 28 anos, foram presos por roubo e receptação de veículos roubados nessa quinta-feira (19), em ações nas zonas leste e norte de Manaus.

As ocorrências tiveram o apoio do sistema de monitoramento Paredão, que conta com 500 câmeras espalhadas pela cidade.

A primeira ocorrência se deu por volta das 13h, quando a equipe da 27ª Cicom foi acionada, via Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), para abordar o carro VW Voyage, de cor prata e placas OAO-8491, que estaria envolvido em um roubo no bairro São José, zona leste. As câmeras de monitoramento conseguiram registrar o momento em que o veículo transitava pela área.

Os policiais das viaturas 7213 e 7232 seguiram ao local indicado e efetuaram abordagem ao veículo, que levava dois ocupantes, de 26 e 28 anos.

Com eles, foram apreendidos um cordão com medalha, ambos de cor amarela; dois aparelhos celulares Samsung, sendo um de cor preta e um vermelho, e R$ 280 em espécie. Os suspeitos foram reconhecidos pela vítima, que esteve no local. O caso foi encaminhado ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Na zona norte, uma guarnição da Rocam deteve um homem de 24 anos em posse da motocicleta de placa NOQ 7A32, com restrição de furto.

O veículo foi acompanhado pelo Sistema Paredão enquanto transitava pelo bairro Cidade de Deus, até ser abordada pelos policiais. Na mesma zona, outra ação da Rocam resultou na prisão de um infrator e na recuperação da motocicleta Lander XTZ250, de cor vermelha e placa JXV-3633, no bairro Nova Cidade. As duas ocorrências foram encaminhadas ao 6º DIP.