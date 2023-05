Quase meia tonelada de droga é apreendida em pista clandestina no Amazonas

Manaus/AM - Quase meia tonelada de droga foi apreendida em uma pista de pouso clandestina, utilizada como entreposto logístico no Amazonas.

A ação iniciou no domingo (28) com desdobramentos até esta terça-feira (30) e foi realizada pelas Forças Armadas, por meio da Operação Ágata. As drogas foram avaliadas em aproximadamente R$ 57,6 milhões causando um prejuízo a organização criminosa.

Os militares da Marinha e Força Aérea identificaram o local após um voo de reconhecimento e iniciaram um minucioso planejamento, que resultou no transporte de agentes da Polícia Federal, que possuem a competência legal para analisar e destruir as drogas apreendidas.

Na ocasião foi apreendido um avião que estava camuflado com galhos secos e também foi localizado um acampamento dentro da floresta com barracas, antena de internet, comida e água frescas, com características de abandono recente.

Parte dos entorpecentes, barracas, ferramentas e outros equipamentos foram destruídos no local por conta da dificuldade de transporte. O restante das drogas foram levadas por dois helicópteros da Marinha, para serem analisados pela Polícia Federal.

*Com informações da assessoria