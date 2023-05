Com arma, 'Jamaica' é preso ao usar drogas em praça de Manaus

Policiais da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), por meio da Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), prenderam nesta terça-feira (30/05), um homem de 22 anos por porte ilegal de arma de fogo. A prisão ocorreu durante cumprimento da operação Cidade Mais Segura, no bairro Aleixo, zona centro-sul de Manaus. Com o suspeito foi apreendida uma arma de fogo calibre 380.

De acordo com o relatório, os agentes receberam uma informação que um homem estaria armado e consumindo drogas na praça do conjunto Jardim Paulista, e que ele estaria em posse de uma arma de fogo. A Seaop foi até o local onde realizou a abordagem a um suspeito com as características indicadas.

Na revista pessoal, foi encontrada uma pistola calibre 380, com 11 munições não deflagradas, além de um aparelho celular. O homem, conhecido como “Jamaica”, foi preso em flagrante e encaminhado até o 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

O Disque 181, da SSP-AM, funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. As ligações são gratuitas e sigilosas.