Quadrilha é presa por furtar usina de asfalto de R$ 120 mil em Manaus

Segundo a autoridade policial, a prisão dos indivíduos ocorreu na avenida Professor Paulo Braga, bairro Lago Azul, zona Norte, no momento em que os homens estavam executando o crime. Outras duas pessoas com suposto envolvimento no crime estão sendo procuradas.

“Um dos envolvidos na ação criminosa, o Orleilson, é dono de uma empresa de fretes, na qual fazia o transporte dos asfaltos subtraídos na usina. Ele participava diretamente do crime, juntamente com os outros três, tendo ele sido preso na quarta, momento em que a quadrilha estava furtando a usina”, disse o delegado.

Pinho contou, que as diligências em torno do caso começaram após a equipe de investigação tomar conhecimento de que os suspeitos haviam contratado uma empresa de frete para realizar o transporte da usina.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.