Quadrilha é presa com mais de 140 documentos falsificados em Manaus

Dois dos presos já tinham antecedentes criminais e respondem a processos por estelionato, segundo consulta realizada no site do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os três envolvidos foram conduzidos à Derfd.

De acordo com o delegado Denis Pinho, titular da Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (Derfd), as equipes foram acionadas após denúncia de que um homem estava comercializando carteira de identidade falsa por R$ 500.

Manaus/AM - Três homens foram presos por estelionato e falsificação de documento público na tarde desta quinta-feira (18), no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Com eles, foram apreendidas mais de 140 carteiras de identidades.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.