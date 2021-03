Homem é detido com 15 metros cúbicos de madeira ilegal na AM-010

O homem, juntamente com o material ilícito, foi apresentado no 6° DIP, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

De acordo com os policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), o motorista fazia transporte de madeira sem o Documento de Origem Florestal (DOF). A ação é o desdobramento da Operação “Hórus”, com o intuito de combater a prática de crimes ambientais na região metropolitana.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.