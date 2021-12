Protetores de animais foram mortos após abrirem porta para menino com cachorro em Manaus

Mauro Animalesco era conhecido em Manaus e região metropolitana pelos resgates de animais em situação de maus-tratos, muitas vezes, em parceria com a polícia. Ele chegou a se candidatar a vereador, tendo 3.018 votos. Os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML), e Aldeney Conceição, que também foi baleado na ação criminosa, foi encaminhado com vida para o SPA da Galileia.

Manaus/AM - Os médicos veterinários Isaac Ramos e Mauro Gomes, o 'Mauro Animalesco', foram assassinados após acreditarem que iriam fazer atendimento de um cachorro na clínica ProntoPet, no bairro de Flores, na Zona Centro-Sul. Uma funcionária do local informou à Polícia Militar que um menino carregando um cachorro bateu na porta da clínica, afirmando que queria atendimento para o animal; em seguida, criminosos entraram e mataram os médicos. A esposa de Isaac afirmou que estava conversando com o companheiro pelo telefone, e que ele teria interrompido a conversa afirmando que iria para um atendimento. "Meia hora depois eu liguei novamente, e só chamava", relatou ela. A mulher acredita que o crime pode ter sido motivado por 'ciúmes' de outros profissionais da área, pois os médicos atendiam a preços mais baratos, já que a maioria dos animais era resgatado das ruas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.