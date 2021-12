Criminosos invadem clínica veterinária e matam dois em Manaus

Informações preliminares dão conta de que criminosos invadiram o local e atiraram contra três pessoas, sendo uma deles um médico veterinário. Ele e mais outro homem morreram na hora, uma terceira vítima foi levada com vida para o Serviço de Atendimento do Galileia, na Zona Norte.

Manaus/AM - Duas pessoas foram assassinadas na noite desta sexta-feira (10), na clínica Prontopet na rua 19, do bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. As identidades das vítimas ainda não foram reveladas.

