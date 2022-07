Professor é investigado por estuprar 2 alunas e assediar outras 8 em escola em Manaus

Na situação das oito alunas que têm 12 anos, a acusação é de importunação sexual. Todas as vítimas estão sendo ouvidas por equipes especializadas e devem ajudar no processo.

As garotas relatam que o professor criava situações para mantê-las por perto e chegava a passar as mãos no corpo dele mesmo na frente de outros estudantes. Uma delas já não queria mais ir para a escola e decidiu desabafar com a mãe sobre os assédios.

