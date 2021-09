Professor de zumba baleado ao sair de academia morre em Manaus

Manaus/AM - O professor de zumba, Henrique Sparta, morreu neste domingo (12) após ficar 12 internado em um hospital de Manaus. Ele foi baleado ao sair da academia, no dia 31 de agosto, no conjunto Mutirão, do bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus. A informação foi confirmada pelos familiares e amigos nas redes sociais.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.