Professor da UFRJ é alvo da PF por envolvimento em tráfico de fósseis

Manaus/AM - Um professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) virou alvo de uma operação da Polícia Federal que investiga a negociação ilegal de fósseis raros encontrados no Ceará, mas precisamente na região da Chapada do Araripe.

Dezenove mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos no Rio de Janeiro e em São Paulo. Além do professor, o esquema também envolve empresários, servidores públicos e atravessadores.

O grupo agia desde 2017 e costumava negociar fósseis que eram descobertos e removidos de forma ilegal de pedreiras. Eles eram comercializados posteriormente pelo professor através de outros negociadores.