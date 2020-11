Produtos da merenda escolar são roubados de prefeitura no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 21 anos foi preso e um adolescente de 14 anos foi apreendido nesta segunda-feira (16), no o município de Tefé, interior do Amazonas. Eles são suspeitos de roubar cestas com itens da merenda escolar destinadas à atender alunos do município. Os dois são irmãos.

Após denúncias anônimas, policiais militares foram verificar o arrombamento no almoxarifado central da prefeitura do município. Ao chegar no local, a equipe viu um homem suspeito correndo em direção a uma casa. Após constatarem o arrombamento do almoxarifado, os policiais foram até a residência onde o suspeito havia entrado. Nas buscas na residência, foi encontrado dentro do banheiro, dez cestas com gêneros alimentícios do programa “Merenda em Casa”, do Governo do Estado, além de uma caixa de cadernos escolares.



Os irmãos foram conduzidos e apresentados à delegacia de polícia da cidade para a conclusão dos procedimentos legais. A dupla também informou que o padrasto deles também teria ajudado no crime, mas não foi localizado no imóvel.