Procurador-geral da República Augusto Aras toma posse em novo mandato

O procurador-geral da República, Augusto Aras, tomou posse no segundo mandato à frente do Ministério Público da União. Durante o discurso de 20 minutos, Aras criticou o que chamou de criminalização da atividade política e destacou o papel do Ministério Público.

Augusto Aras assumiu o primeiro mandato em setembro de 2019. Durante a cerimônia de recondução, ele fez um balanço dos primeiros dois anos à frente do Ministério Público.

O novo mandato de Aras na Procuradoria-Geral da República vai até setembro de 2023. Augusto Aras afirmou que, durante esses próximos dois anos, vai valorizar a independência do Ministério Público.

O ato de recondução de Augusto Aras como chefe do Ministério Público foi assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, em uma cerimônia virtual. Bolsonaro segue as recomendações da Anvisa e cumpre isolamento em casa, após ter contato com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para covid durante viagem para Nova York, nos Estados Unidos, na Assembleia Geral das Nações Unidas.