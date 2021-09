Foragido da Justiça é preso e adolescente apreendido após assaltos no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, de 21 anos, foragido da justiça, foi recapturado, e um adolescente, de 17 anos, apreendido por Policiais militares do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na manhã desta quinta-feira (23) suspeitos de envolvimento em crimes de roubos, por volta das 10h, na praça Remanso do Boto, Centro da cidade de Tefé. Com a dupla, os policiais apreenderam uma motocicleta.

Segundo o 3° BPM, a guarnição realizava averiguações sobre denúncia repassadas à Central de Operações, de dois indivíduos em motocicleta, praticando vários roubos na área central da cidade, próximo à feira municipal, quando os policiais avistaram uma dupla passando no sentido contrário da via, em atitude suspeita, com as características informadas na denúncia.

O condutor do veículo ao perceber a aproximação da viatura, acelerou para fugir da abordagem policial, mas com o apoio de outras viaturas, foram interceptados e detidos nas proximidades da praça Remanso do Boto.

O 3° BPM informou, também, que os populares, que presenciaram a ação dos infratores, relataram que no ato da fuga o garupa teria jogado um objeto não identificado, levantando a suspeita de que poderia ser uma arma, porém nada foi encontrado. Disseram, ainda, que um dos envolvidos contou ser foragido da Justiça da Unidade Prisional naquele município.

O adolescente e o foragido foram conduzidos à 5ª Delegacia Interativa de Polícia de Tefé.