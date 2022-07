Procurado por morte de pedreiro no ES, ‘Pataquinho’ é preso em Manaus

Além do homem, mais dois criminosos participaram do assalto.

O pedreiro foi assassinado com um tiro na cabeça, em 2020, durante assalto a uma distribuidora. Ele reagiu, entrou em luta corporal com um dos assaltantes, se rendeu e foi baleado na cabeça por ‘Pataquinho’.

Patrick estava escondido no bairro Alvorada e foi preso em via pública. O homem será encaminhado para o sistema prisional de Espírito Santo.

Manaus/AM - Patrick Ribeiro Campos, 25 anos, conhecido como ‘Pataquinho’, foi preso em Manaus nesta terça-feira (19). O suspeito estava sendo procurado pela polícia do Espírito Santo pela morte do pedreiro Josias Lírio, 53, em outubro de 2020.

