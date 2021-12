Procurado por assassinato, homem é preso enquanto passeava em Manaus

Manaus/AM - Um homem que era procurado por homicídio foi preso na madrugada deste domingo (20), na avenida Itaúba, bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste. Os policiais da 30ª Cicom localizaram o suspeito após receberem denúncia anônima informando que ele estava passeando tranquilamente pela avenida. Durante a abordagem, nenhuma arma foi encontrada com ele, mas ao consultar a identidade dele no sistema, os PMs confirmaram o mandado de prisão em aberto e o detiveram. O acusado foi encaminhado ao 14° DIP e vai ficar à disposição da Justiça.

