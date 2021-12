Foragido é preso após invadir casa da ex-mulher em Manaus

Manaus/AM - Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso após invadir a casa da ex-companheira na madrugada de hoje (20), no bairro Coroado 3, na Zona Leste. A vítima acionou os policiais da 11ª Cicom, por volta das 00h10, afirmando que o suspeito era foragido da Justiça e pediu ajuda. Os agentes foram ao local e prenderam o homem em flagrante.



Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.