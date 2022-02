Procurado no Amazonas, traficante 'Boy' é preso em Goiás durante operação

Manaus/AM - Um traficante conhecido como "Boy" foi preso na quinta-feira (17) em Goiás durante a segunda fase da Operação Rainha do Solimões da Polícia Civil do Amazonas. Ele era procurado no estado pelos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Segundo a ​​delegada Emília Ferraz, o indivíduo comprava drogas no Amazonas para distribuir em outras capitais, é de altíssima periculosidade, e fomentava o comércio de drogas no estado.

"Isso demonstra que a investigação da Polícia Civil não se restringe aos aviões que ficam aqui fazendo as pequenas vendas, nem também só as apreensões de drogas. Então, além de prender e apreender os pequenos comerciantes de drogas aqui, nós vamos atrás dos 'cabeças'", disse a autoridade policial em coletiva nesta sexta-feira (18).

Além do Amazonas, "Boy" era procurado nos estados de Santa Catarina, São Paulo e Minas Gerais pelos mesmos crimes. O homem é apontado como líder do grupo envolvido com o narcotráfico.

"Em outubro de 2021 nós apreendemos uma tonelada de drogas em uma embarcação, a prisão foi fruto de uma investigação de meses a respeito de uma organização criminosa, que realizava a compra de grandes quantidades de droga na região de fronteira, especificamente na região de Tabatinga - na fronteira com o Peru, Colômbia - e trazia essa droga para Manaus, tanto para abastecer o mercado interno, tanto para levar os entorpecentes para outros estados", explicou o delegado Rafael Guevara.

Sobre a lavagem de dinheiro, o delegado explicou como era feita a ação. "Esse indivíduo faz a lavagem de milhões de dinheiro com o tráfico de drogas, ele faz essa lavagem por meio de aquisições de imóveis em condomínios, carros de luxo, jóias de ouro (...) É um indivíduo que movimentava muito dinheiro", concluiu.

A polícia apreendeu ainda joias e um veículo da marca Land Rover, modelo Range Rover, avaliado em R$ 500 mil.