PRF prende suspeitos com imigrantes ilegais em carros no Amazonas

Manaus/AM - Policiais rodoviários federais prenderam três suspeitos de associação criminosa e promoção de migração ilegal em Presidente Figueiredo. O caso ocorreu na terça-feira (7) e foi divulgado hoje. Os policiais receberam a informação de que um motorista em um grupo de pessoas divididas em três veículos, ameaçou outro condutor com uma arma, os policiais localizaram os veículos, após a ordem de parada, foi constatado que os motoristas estavam levando 18 pessoas, somente um brasileiro e todos os demais estrangeiros, somente três estrangeiros estavam com a documentação regular. Os condutores afirmaram que realizavam o transporte dos estrangeiros em troca de dinheiro, crime caracterizado na Lei de Migração. A maioria não possuía registro de entrada em território nacional ou documento que comprovasse a sua regular permanência. A ocorrência foi conduzida para a delegacia da Polícia Federal em Manaus, para os devidos procedimentos.

