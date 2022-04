Presos são transferidos para Manaus por má conduta em delegacia do interior

“Vale ressaltar que a operação tem como finalidade cumprir com o trabalho policial realizado no município, coibindo e neutralizando as principais ocorrências criminais”, disse Gonzaga.

De acordo com o investigador de polícia Gonzaga Rezende, gestor da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) do município, a transferência foi feita em virtude de uma ordem judicial, expedida pelo juiz Jean Pimentel, da Comarca de Eirunepé.

Manaus/AM - 17 detentos que estavam custodiados em Eirunepé, no interior do Amazonas, foram transferidos para uma unidade prisional de Manaus. Os presos respondem por vários crimes ocorridos naquele município.

