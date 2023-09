Preso por pedofilia em Manaus se passava por criança no Instagram para atrair vítimas

Manaus/AM - A polícia divulgou detalhes sobre a prisão de Robson José dos Santos Reis, ocorrida na manhã de hoje (29), no bairro Japiim, na zona sul. O homem é acusado de pedofilia virtual e pornografia infantil e se passava por uma criança para atrair as vítimas na internet.

Conforme a polícia, Robson mantinha um perfil fake no Instagram, onde afirmava ser uma menina de 9 anos. Por meio da rede social, ele interagia com outras crianças, a maioria com idade entre 9 e 11 anos e pedia que elas enviassem fotos e vídeos íntimos para ele.

O caso chegou primeiramente à Polícia Civil do Espírito Santo, após a mãe de uma das vítimas, flagrar a troca de conteúdos pornográficos entre ela e Robson.

“A mãe de uma vítima, identificou conversas de sua filha com um suposto perfil pela plataforma de mensagem, de relacionamento, o Instagram e nessa conversa ela viu que a filha tava enviando vídeos pornográficos, imagens íntimas, tudo isso ludibriada por aquele perfil que se passava também por uma menina de nove anos”, explica o delegado Antônio Rondon.

A mulher registrou o caso e os investigadores conseguiram identificar que o perfil fake tinha origem em Manaus, em uma residência no bairro Japiim.

A Polícia Civil do Amazonas foi contatada e após um trabalho conjunto, Robson acabou preso. Na delegacia, ele confessou o crime e contou que escolhia as vítimas aleatoriamente, de acordo com as sugestões de contatos apresentadas pelo próprio aplicativo.

“Segundo ele, não eram alvos premeditados, os alvos eram escolhidos aleatoriamente (...) Já que ele colocava a idade dele semelhante à idade das vítimas, o Instagram oferecia aquelas sugestões e ele iniciava por meio do direct. As conversas geravam um elo de confiança e a partir daí ele começava solicitar das crianças imagens de conteúdo pornográfico íntimo”.

Robson nega, porém, que comercializa ou compartilha as imagens recebidas. Ele confessou que as armazena para o próprio consumo, contudo, a polícia ainda vai investigar se ele está falando a verdade.

A polícia não divulgou quantas vítimas o homem fez, mas afirma que Robson foi preso porque no momento do mandado de busca e apreensão na casa dele, vários arquivos das crianças nuas foram encontrados no celular dele.

O delegado Guilherme Torres faz um apelo para que os pais de menores estejam atentos às redes sociais e com quem os filhos conversam no telefone.

“Fica aqui um apelo também para os pais que olhem o telefone celular que olham o Instagram das crianças porque a segurança pública como diz a constituição é dever do estado mas ela é responsabilidade de todos nós e ela começa com os pais”, enfatiza.