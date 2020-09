Preso homem que inventou ter matado dois para se 'vangloriar', diz polícia

Enquanto muitos negam seus crimes, o caseiro de um sítio em Goiás inventou que havia matado dois assaltantes que teriam tentado furtar o seu local de trabalho. A polícia descobriu a farsa e o homem acabou sendo preso nesta sexta-feira (18).

Segundo o Uol, o homem de 36 anos relatou que, para defender o local, reagiu à tentativa dos tais criminosos, entrou em uma troca de tiros e matou dois: um com tiro na cabeça e outro com um tiro no pescoço, entretanto, após investigações, a polícia começou a perceber que as informações dadas por ele não batia com as constatadas pela perícia criminal.

Ainda segundo apuração do site, o caseiro afirmou ter usado uma pistola e uma espingarda calibre 32 para matar os bandidos. De acordo com a polícia, a única verdade na versão é a existência de uma arma. Porém, como o caseiro não tinha a documentação necessária para ter o porte da arma, foi autuado em flagrante por porte ilegal.O caseiro pagou uma fiança de R$ 3 mil e foi solto.

O relatório de inquérito da investigação está sendo concluído, e o indivíduo deve ser indiciado pelo crime de autoacusação falsa.