Preso foi fuzilado e morreu dentro de viatura durante ataque em Manaus

Manaus/AM - Um dos três detentos, que estava na viatura da Polícia Civil fuzilada, em frente ao Fórum Ministro Henoch Reis na tarde desta quinta-feira (6), morreu ainda no local. Os outros dois foram socorridos com ferimentos. Segundo informações preliminares, ocupantes de um carro preto teriam atirado contra a viatura quando o veículo estava saindo com os presos de uma audiência de custódia. Uma investigadora que também estava no veículo foi atingida com estilhaços e encaminhada para o Hospital 28 de Agosto. A polícia ainda não se pronunciou sobre o caso.

