Investigadora é atingida por estilhaços de vidro após viatura ser fuzilada em Manaus

Manaus/AM - Uma investigadora identificada como Priscila Silva de Souza está entre as vítimas do atentado a uma viatura da polícia civil, na tarde desta quinta-feira (6), em frente ao Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na avenida Paraíba, no bairro São Francisco, zona sul. Segundo informações preliminares ela foi levada para o Hospital 28 de Agosto com ferimentos após ser atingida por estilhaços de vidro. Três presos estavam na viatura e um deles morreu no local. O trânsito no local foi afetado por conta do crime e as ruas bloqueadas. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estão nos bloqueios para melhorar a fluidez no local.

