Por dinheiro, mulher e filho planejaram morte de empresário em Manaus

O crime ocorreu em dezembro de 2020. Na ocasião, a vítima estava na marmoraria junto com a esposa quando chegou o atirador e perguntou quem era Daniel. Ao se identificar, o empresário foi morto com três tiros na costa e um na cabeça.

"A linha de investigação coloca ela (esposa) não só no lugar do crime, como também dá outros indícios de que ela teria arquitetado essa morte", acrescenta a autoridade policial.

Lucilene era esposa e Elias enteado da vítima. A motivação do crime seria matrimonial, onde envolvia bens do casal e a marmoraria, onde o empresário foi executado.

Manaus/AM - Lucilene Nascimento Cordeiro, 48, e Elias Nascimento da Silva, 27, foram os mandantes e planejaram a morte do empresário Daniel Gomes Bezerra, de acordo com o delegado Danniel Antony, da DEHS, em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (16). O suspeito de executar a vítima também foi preso.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.