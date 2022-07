Populares encontram homem carbonizado dentro de sítio no Amazonas

As informações são de que ele seria conhecido como Reginaldo e tinha aproximadamente 30 anos. A polícia esteve no local coletando provas e investiga o caso.

Segundo a polícia, o corpo foi achado carbonizado dentro de um sítio no Ramal do Alto Rio, por volta das 9h.

Manaus/AM – Um homem, identificado apenas como Reginaldo, foi encontrado morto nessa terça-feira (19), na Comunidade Água Branca, zona rural do município de Rio Preto da Eva, no Amazonas.

