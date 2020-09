Policial militar é preso suspeito de matar mototaxista por ciúmes

Um policial militar foi preso na noite de terça-feira (22) suspeito de matar o mototaxista que fez o transporte dele para uma unidade de saúde. O caso aconteceu em Goiás.

Segundo um site do sistema Globo, a companheira do suspeito havia ido em uma consulta em outra cidade e quando retornava, pediu que um mototaxista a levasse para a casa. Ao chegar no local, o PM teria ficado transtornado ao ver a mulher descendo da moto e começou a agredir o homem com golpes de capacete, danificando também a moto.

A vítima correu mesmo ferido, mas o policial atirou contra o mototaxista, que morreu.

Em nota, a Polícia Militar informou que a equipe agiu rapidamente para prender o cabo e que ele está em um presídio militar à disposição da Justiça.