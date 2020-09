Perseguição policial termina com 2 presos por suspeita de assalto em Manaus

Manaus/AM - Uma perseguição policial na Rua Penetração, no bairro São José, zona Leste de Manaus, terminou com dois homens presos por suspeita de assalto a uma padaria.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia e que eles teriam assaltado uma padaria. Com as características informadas pela população, os policiais identificaram os suspeitos e iniciaram uma perseguição para prendê-los. Durante a fuga, a dupla atirou contra os PM’s e acabou perdendo o controle da direção de uma motocicleta e os dois caíram, na Avenida Natan Xavier, nas proximidades do bairro Tancredo Neves. Eles ainda tentaram fugir, no entanto, um suspeito foi detido pela polícia e outro pela população.

A arma não foi encontrada e eles foram encaminhados ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde eles devem aguardar pelos procedimentos cabíveis.