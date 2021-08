Policial do Amazonas é baleado durante férias em Natal

Um policial civil do Amazonas, de 51 anos, foi baleado na noite dessa sexta-feira (20) após entrar por engano no bairro Mãe Luiza, considerado de ‘área vermelha’, na Zona Leste de Natal, no Rio Grande do Norte.

De acordo com a polícia, a vítima contou que procurava um restaurante para jantar quando o GPS orientou que ele fizesse uma rota entrando nas ruas do bairro até que foi cercado por bandidos, que atiraram contra o carro.

O policial foi alvejado com um tiro na lateral esquerda do corpo e foi socorrido por populares e levado até o Hospital Monsenhor Walfredo Gurgel. Ele está fora de perigo.

O veículo que a vítima estava era alugado e ficou com marcas de tiros no parachoque, no farol e no capô.

A Polícia Militar realizou buscas pela região do crime, mas nenhum suspeito foi localizado até o fim na noite.